Jul 31, 2025 8:30 PMClock
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مصدر لقناة آي نيوز 24 الإسرائيلية: حماس قطعت الاتصال وهو ما يجعل توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة أمرًا حتميًّا

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