Jul 23, 2025 5:48 PMClock
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مصدر لـ"رويترز": البرازيل ستنضم رسميّاً إلى قضية إبادة جماعية رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل في محكمة العدل الدولية

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