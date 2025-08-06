Aug 6, 2025 7:47 AMClock
أبرز الأحداث
مصدر لرويترز: المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف وصل إلى موسكو حيث استقبله في المطار المبعوث الروسي للإستثمار كيريل دميترييف

