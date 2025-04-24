Apr 24, 2025 10:14 PMClock
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مصدر في وزارة الدفاع لـ"سانا": حزب الله أطلق عدة قذائف مدفعية من أراضي دولة لبنان في اتجاه نقاط الجيش العربي السوري في منطقة القصير غرب حمص

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