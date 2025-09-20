Sep 20, 2025 10:33 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مصدر في مستشفى الشفاء: 14 قتيلا في غارة إسرائيلية على منزل بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o