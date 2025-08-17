Aug 17, 2025 8:44 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مصدر في مديرية الأمن الداخلي بحلب لـ سانا: انفجار حزام ناسف كان يرتديه شخص مجهول في حي الميسر أدى إلى مقتله، دون وقوع إصابات بين المواطنين، والجهات الأمنية تعمل على تحديد هويته

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o