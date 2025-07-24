Jul 24, 2025 4:47 PMClock
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مصدر في حماس: ردنا يقول إن مقترح الوسطاء لم يذكر معبر رفح ويطالب بفتحه في الاتجاهين ووقف إطلاق النار الأخير يقترح آلية جديدة لتبادل المحتجزين والمفاوضات لا تزال في مرحلة اتفاق الإطار وليس الاتفاق المفصل

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