11:17 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مصدر لفرانس برس: وزير الخارجية السوريّ يتوجّه إلى واشنطن في زيارة رسمية أولى

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o