May 6, 2025 6:01 PMClock
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مصدر في الخطوط الجوية اليمنية: القصف الإسرائيلي دمّر مبنى المسافرين في مطار صنعاء الدولي بالكامل بما في ذلك صالات المغادرة والوصول

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