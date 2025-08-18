Aug 18, 2025 7:57 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مصدر في الإسعاف والطوارئ: 3 شهداء بينهم طفلة في قصف إسرائيلي على مبنى يؤوي نازحين بحي الدرج شرقي غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o