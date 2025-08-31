Aug 31, 2025 7:57 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مصدر في الإسعاف والطوارئ: مصابون في غارة إسرائيلية على بناية سكنية في منطقة السرايا وسط مدينة غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o