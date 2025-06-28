Jun 28, 2025 8:33 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مصدر في الإدارة الأميركيّة في تصريح: واشنطن كانت صريحة وتطالب بحصر السلاح بيد الجيش ونزع سلاح كلّ الميليشيات ضمن تطبيق فوري للقرار 1559 والذي يجب أن يكون فوريًّا وكاملاً

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o