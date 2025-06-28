Jun 28, 2025 1:16 PMClock
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مصدر فلسطيني مسؤول لسكاي نيوز عربية: حماس تشترط لقبول صفقة التبادل وجود ضمان أميركي بإنهاء الحرب في غزة

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