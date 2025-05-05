May 5, 2025 10:03 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مصدر فلسطيني مسؤول: رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى سيجري خلال أيام تعديلا وزاريا سيطال خمس وزارات على الأقل من بينها وزارتي المالية والخارجية

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o