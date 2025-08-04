Aug 4, 2025 10:04 PMClock
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مصدر فلسطيني لـ"الحدث": ضغوط كبيرة من جميع الأطراف على حماس ومطالبتها بالتعاطي بمرونة مع الحلول المطروحة

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