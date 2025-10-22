Oct 22, 2025 12:43 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مصدر فلسطيني لسكاي نيوز عربية: الوفد الأمني المصري غادر إسرائيل من دون الوصول إلى حلول بشأن مشاركة السلطة الفلسطينية في مستقبل غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o