Jul 14, 2025 11:59 AMClock
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مصدر فلسطيني: سيتم التوصل لاتفاق جديد بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بمشاركة الاتحاد الأوروبي لاستئناف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل

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