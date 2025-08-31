11:00 AMClock
مصدر فلسطيني: المنزل المستهدف في غزة أمس كان يوجد فيه زوجة "أبو عبيدة" وأولاده وعناصر من الجناح العسكري لحماس أغلقوا محيطه ومنعوا الاقتراب منه إفساحا في المجال لانتشال الجثث

