Apr 12, 2025 3:07 PMClock
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مصدر عماني لرويترز: هدف المفاوضات بين واشنطن وطهران التوصل إلى اتفاقات محدودة لتخفيف العقوبات مقابل كبح البرنامج النووي الإيراني

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