May 8, 2025 4:16 PMClock
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مصدر عسكري لبناني لسكاي نيوز عربية: عدد الخروقات الإسرائيلية منذ سريان مفعول قرار وقف إطلاق النار بلغ 3112 خرقا

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