May 8, 2025 4:13 PMClock
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مصدر عسكري لبناني لسكاي نيوز عربية: عدد القتلى الذين سقطوا منذ وقف إطلاق النار بلغ 157 فيما جُرح 356 شخصا

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