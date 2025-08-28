6:35 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مصدر عسكري سوري للجزيرة: لم يحدث أي إشتباك بين القوات الإسرائيلية المشاركة بالإنزال وقوات الجيش السوري

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o