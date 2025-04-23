Apr 23, 2025 11:55 AMClock
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مصدر عسكري سوداني للجزيرة: قصف مدفعي للدعم السريع على مخيم أبو شوك للنازحين وحيي القبة والنصر في الفاشر

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