Aug 2, 2025 2:34 PMClock
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مصدر طبي فلسطيني: مستشفيات غزة وثقت 7 وفيات بينها طفل نتيجة الجوع وسوء التغذية خلال الساعات الـ 24 الأخيرة

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