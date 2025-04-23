Apr 23, 2025 8:49 PMClock
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مصدر طبي سوري: 4 قتلى في انفجار لغم في سيارة بقرية عرب حسن على أطراف مدينة منبج بريف حلب

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