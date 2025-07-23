Jul 23, 2025 6:36 AMClock
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مصدر صحفي: ويتكوف يخطط لبحث اتفاق غزة مع مسؤولين قطريين وإسرائيليين في روما الخميس

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