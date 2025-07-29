Jul 29, 2025 7:52 PMClock
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مصدر سياسي إسرائيلي لـ "يديعوت أحرونوت": إعلان بريطانيا سيء ويوجه رسالة خاطئة إلى حماس بعدم الموافقة على اتفاق

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