Jul 31, 2025 7:43 PMClock
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مصدر سياسي إسرائيلي : فرص التقدم إلى صفقة تبادل ووقف النار تبدو ضئيلة حاليا وإعلام إسرائيلي يقول أن حماس قطعت الاتصال وغير مستعدة للتفاوض

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