Jul 18, 2025 12:24 PMClock
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مصدر سياسي إسرائيلي: إسرائيل تسمح بدخول محدود لقوات الأمن السورية إلى السويداء خلال الـ 48 ساعة القادمة

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