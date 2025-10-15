Oct 15, 2025 5:49 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مصدر سوري لرويترز: نسعى للحصول على ضمانات من روسيا بأنها لن تساعد في تسليح فلول الأسد

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o