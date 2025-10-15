Oct 15, 2025 5:50 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مصدر سوري لرويترز: الشرع يأمل أن تساعد روسيا في إعادة بناء الجيش السوري

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o