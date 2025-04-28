Apr 28, 2025 1:47 PMClock
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مصدر سوري حكومي يؤكد لسكاي نيوز عربية إرسال تعزيزات عسكرية إلى سد تشرين في ريف حلب الشرقي

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