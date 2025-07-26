2:49 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مصدر دبلوماسي لـ"العربية": الوفدان السوري والإسرائيلي بحثا احتواء التصعيد جنوب سوريا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o