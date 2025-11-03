9:54 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مصدر خاص لسكاي نيوز عربية: وفد تركي أجرى أمس الأحد زيارات استكشافية في مواقع كانت تابعة للجيش السوري سابقاً في أرياف حلب وحماة ودير الزور

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o