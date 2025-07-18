Jul 18, 2025 2:07 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مصدر بجمعية "أبيكور" في "إقليم كردستان العراق": استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب الشمال مشروط بحصول الشركات على اتفاقيات نهائية مكتوبة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o