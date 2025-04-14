Apr 14, 2025 12:45 PMClock
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مصدر بالأوقاف الإسلامية للجزيرة: ٧٦٥ مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية

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