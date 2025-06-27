Jun 27, 2025 5:48 PMClock
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مصدر امني للحدث: إسقاط طائرتين مسيرتين كانتا تستهدفان منظومة الرادار الجوي في قاعدة الامام علي الجوية بالعراق

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