Jul 28, 2025 11:52 AMClock
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مصدر إسرائيلي لوكالة تاس الروسية: عدد الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا على قيد الحياة لدى حماس لا يتجاوز 20 شخصا

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