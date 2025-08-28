Aug 28, 2025 5:39 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مصدر إسرائيلي: تم التخطيط لاغتيال عدد من القيادات الحوثية في بداية الأسبوع والآن تم تنفيذها

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o