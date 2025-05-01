May 1, 2025 5:54 PMClock
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مصدر أميركي: لم نؤكد قط مشاركتنا في جولة رابعة من المحادثات مع إيران يوم السبت في روما ولم يتحدد موعد الجولة القادمة

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