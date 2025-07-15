Jul 15, 2025 3:58 PMClock
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مصدر أمني لـ"رويتزر": 5 مقاتلين من حزب الله بين 12 شخصًا قتلوا بالغارات الإسرائيلية على سهل البقاع اللبناني

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