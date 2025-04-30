Apr 30, 2025 7:28 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مصدر أمني لبناني لفرانس برس: حزب الله أبلغ الجيش أنه لم يعد لديه مواقع عسكرية بجنوب الليطاني

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o