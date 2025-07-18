Jul 18, 2025 9:31 AMClock
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مصدر أمني سوري للجزيرة: مناشدات لوزارة الداخلية للتدخل واحتواء الموقف بمحافظة السويداء وفرض الأمن والاستقرار

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