Jul 22, 2025 7:52 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مصدر أمني سوري: الخطوة التالية من اتفاق السويداء ستكون تهدئة شاملة وتبادل المعتقلين

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o