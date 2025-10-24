Oct 24, 2025 5:02 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مصدر أمني إسرائيلي لسكاي نيوز عربية: نقوم بإرسال مواقع سلاح ونشاط حزب الله للجنة التنسيق ونتحرك إذا لم تتصرف

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o