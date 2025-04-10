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Apr 10, 2025 1:18 PM
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الطيران الحربي الاسرائيلي ينفذ غارات وهمية محلقا على مستويات منخفضة في أجواء مناطق عدة من الجنوب
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2:17 PM
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الطيران الحربي الاسرائيلي ينفذ غارات وهمية محلقا على مستويات منخفضة في أجواء مناطق عدة من الجنوب
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