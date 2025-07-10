Jul 10, 2025 1:02 PMClock
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مصدر أمني إسرائيلي لسكاي نيوز عربية: "قوات الرضوان" سيتم تفكيكها إما بأيدي حزب الله أو بأيدينا

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