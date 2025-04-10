Apr 10, 2025 1:38 PMClock
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مصدر أمني إسرائيلي لسكاي نيوز عربية: المحور الإيراني لا يقتصر على حزب الله فهناك حماس في لبنان

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