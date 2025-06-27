Jun 27, 2025 3:28 PMClock
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مصدر أمني إسرائيلي رفيع لسكاي نيوز عربية: موقع فوردو لحق به ضرر مؤكد لا نعرف مداه تماما لكنه خرج عن العمل

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