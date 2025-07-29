Jul 29, 2025 2:51 PMClock
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مصدر أمني إسرائيلي: المعركة مستمرة ما دام حزب الله يخرق الاتفاق وتم رصد محاولات من الحزب لإعادة بناء منظوماته

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